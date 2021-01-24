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У ЄС схвалили вакцину від
коронавірусу виробництва...

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу виробництва...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:48

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Європейське агентство лікарських препаратів схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Дивися повний текст У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
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