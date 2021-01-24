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У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Європейське агентство лікарських препаратів схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Дивися повний текст У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca
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