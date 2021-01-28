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За 2020 рік вторинне житло в
Україні подорожчало на 18%...

За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:08

За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18%...

Пропонуємо до обговорення:
За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало в середньому на 17-18%.

Дивися повний текст За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:09

Якщо ще врахувати девальвація за рік /приблизно 20%/, то в середньому за рік ціна житла зросла на третину (!).
Тобто зростання +18%, вказане у заголовку, стосується лише тих, хто у валюті має доходи, але для більшості то мінімум +30%.
tamara_piddubna2
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