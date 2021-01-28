За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало в середньому на 17-18%.
Дивися повний текст За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18% (інфографіка).
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:08
За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18% (інфографіка).
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:09
Якщо ще врахувати девальвація за рік /приблизно 20%/, то в середньому за рік ціна житла зросла на третину (!).
Тобто зростання +18%, вказане у заголовку, стосується лише тих, хто у валюті має доходи, але для більшості то мінімум +30%.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:07
Re: За 2020 рік вторинне житло в Україні подорожчало на 18%.
Гадаю, варто прямо в заголовку статті вказувати, в якій валюті рахують ціни.
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