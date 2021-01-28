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Чи потрібна Україні співпраця
з МВФ? (результати опитування)

Чи потрібна Україні співпраця з МВФ? (результати опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17

Чи потрібна Україні співпраця з МВФ? (результати опитування)

Пропонуємо до обговорення:
За понад 25 років співпраці Україна і Міжнародний валютний фонд уклали 10 кредитних угод.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17

Кредиты целесообразны в цивилизованном обществе,когда они работают на 100%.Для нас,когда большая часть взаимствований разворовывается правящей верхушкой кредит-это удавка,которая затягивается туже и туже.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:11

Вовка не може відмовитись від кредитів, бо велике будівництво стане маленьким.
olexiy_ogryzko
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