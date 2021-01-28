За понад 25 років співпраці Україна і Міжнародний валютний фонд уклали 10 кредитних угод.
Дивися повний текст Чи потрібна Україні співпраця з МВФ? (результати опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17
Чи потрібна Україні співпраця з МВФ? (результати опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібна Україні співпраця з МВФ? (результати опитування).
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17
Кредиты целесообразны в цивилизованном обществе,когда они работают на 100%.Для нас,когда большая часть взаимствований разворовывается правящей верхушкой кредит-это удавка,которая затягивается туже и туже.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:11
Вовка не може відмовитись від кредитів, бо велике будівництво стане маленьким.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:46
цифры ни о чем, т.к. не известно сколько было проголосовавших в каждой из версий и не показаны общие итоги.
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