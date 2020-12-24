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monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:32
Пропонуємо до обговорення:
З лютого monobank знизить ставку по залишку коштів на картковому рахунку до 5%.
Дивися повний текст monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому рахунку
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:32
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