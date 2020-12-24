З лютого monobank знизить ставку по залишку коштів на картковому рахунку до 5%.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:32
monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому рахунку.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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