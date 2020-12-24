З лютого monobank знизить ставку по залишку коштів на картковому рахунку до 5%.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:32
monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому рахунку.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:28
жлобы!!! Со своими 5 и 11% хорошо бы в десятку лучших вошел, банк без отделений...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:46
Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..
тем временем "Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. Прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії."
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