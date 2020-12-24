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monobank змінює ставку по
залишку коштів на картковому...

monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:32

monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...

Пропонуємо до обговорення:
З лютого monobank знизить ставку по залишку коштів на картковому рахунку до 5%.

Дивися повний текст monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому рахунку.
R2
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Жмут жмоты, жмут
welmexplus
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Финансовые трудности?
izserega630
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46

  izserega630 написав:Финансовые трудности?

Наоборот.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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жлобы!!! Со своими 5 и 11% хорошо бы в десятку лучших вошел, банк без отделений...
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Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..

тем временем "Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. Прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії." https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ni-6-10676
Мизантрóп
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до мишей
rorandak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:30

Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..

закон маркетинга когда продукт выходит на рынок он хороший он лучше всех.... как только продукт завоевывает рынок он скатывается в унылое г_а_в_н_о, ну или становиться таким же как и все остальные, потом появляется новый игрок ...
и так можно кочевать от одного чайного бренда к другому ну или от банка к банку ...
Я вообще теперь НЕ понимаю в чем выгода карты перед наличными ? ( теперь ее для меня нету) только в безопасности на случай грабежа на улице в темном переулке или на случай если сам лопух и тупо потерял ...
при 12% на текущем счету это было интересно , теперь не интересно
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:39

  yama написав:закон маркетинга когда продукт выходит на рынок он хороший он лучше всех.... как только продукт завоевывает рынок он скатывается в унылое г_а_в_н_о, ну или становиться таким же как и все остальные, потом появляется новый игрок ...
и так можно кочевать от одного чайного бренда к другому ну или от банка к банку ...
Я вообще теперь НЕ понимаю в чем выгода карты перед наличными ? ( теперь ее для меня нету) только в безопасности на случай грабежа на улице в темном переулке или на случай если сам лопух и тупо потерял ...
при 12% на текущем счету это было интересно , теперь не интересно

Есть и действующие игроки, 7% дают, будем пользоваться ими, моно скажем спасибо за сотрудничество и пожелаем удачи.
Открывал депо в привате, по необходимости, 4% грязными, за такую мелочь даже связываться не хочется, чтобы тратить время забрать начисленное :)
Выгода карты очевидна, с наличностью не носишься и кешбек еще какой-никакой.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:07

Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..

  yama написав:Я вообще теперь НЕ понимаю в чем выгода карты перед наличными ? ( теперь ее для меня нету) только в безопасности на случай грабежа на улице в темном переулке или на случай если сам лопух и тупо потерял ...
при 12% на текущем счету это было интересно , теперь не интересно

1. быстрое и бесплатное перечисление на другие карты
2. учёт расходов
3. оплата моб. и коммуналки
4. оплата проезда в метро
5. выше сказали кешбэк
6. нет проблемы отсутствия разменных денег и сдачи мелочью

будущее за картами, хотя наверное их (а также ключи) заменит сканер отпечатка пальцев (палец не потеряешь как бумажник или моб.тел, ну если ты не фрезеровщик).

по теме, моно для сбережений не подходит, наличные ещё отдавать надо, эта услуга для мони платная...

их ниша кешбэки и транзит денег на другие карты. Они сами только сейчас это поняли, ну бывает.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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