тема КБ в моно давно зігнила
є набагато кращі КБ програми зараз
взяти хоча б Укрсиб 5% на все чистими!!!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:24
Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..
тема КБ в моно давно зігнила
є набагато кращі КБ програми зараз
взяти хоча б Укрсиб 5% на все чистими!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:56
Вам уже написали:
От себя добавлю:
1. Гигиена. Сам приложил карту или смартфон к терминалу. А деньги грязные.
2. Не боишься, что купюру не примут - рваная или фальшивая например.
3. Защита денег от Монобанка, типа "Динамический CVV код", запрет снятия наличных, отклонять платежи при несовпадении страны и т.д.
4. Наличных денег нет и не купишь ничего, а кредитка с кредитным лимитом позволяет купить за кредитные средства. Главное долг погасить вовремя.
А ещё есть вариант - получать за операции мини-откатик. Смотрите ситуацию: на работе коллега меня попросил пополнить ему мобильный. Я с кредитного лимита сделал это и получил от него наличку. Наличку кидаю на Белую карту (она дебетная) и с неё в Банку. Далее по сроку гашу долг на кредитке, разбивая "копилку". То есть Банку. Итого долг погашен и мелочь накапала.
Мелочь, а приятно.
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