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monobank змінює ставку по
залишку коштів на картковому...

monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:24

Re: monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому..

  vitaliian написав:их ниша кешбэки


тема КБ в моно давно зігнила
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:56

  yama написав:закон маркетинга когда продукт выходит на рынок он хороший он лучше всех.... как только продукт завоевывает рынок он скатывается в унылое г_а_в_н_о, ну или становиться таким же как и все остальные, потом появляется новый игрок ...
и так можно кочевать от одного чайного бренда к другому ну или от банка к банку ...
Я вообще теперь НЕ понимаю в чем выгода карты перед наличными ? ( теперь ее для меня нету) только в безопасности на случай грабежа на улице в темном переулке или на случай если сам лопух и тупо потерял ...
при 12% на текущем счету это было интересно , теперь не интересно

Вам уже написали:
1. быстрое и бесплатное перечисление на другие карты
2. учёт расходов
3. оплата моб. и коммуналки
4. оплата проезда в метро
5. выше сказали кешбэк
6. нет проблемы отсутствия разменных денег и сдачи мелочью

От себя добавлю:
1. Гигиена. Сам приложил карту или смартфон к терминалу. А деньги грязные.
2. Не боишься, что купюру не примут - рваная или фальшивая например.
3. Защита денег от Монобанка, типа "Динамический CVV код", запрет снятия наличных, отклонять платежи при несовпадении страны и т.д.
4. Наличных денег нет и не купишь ничего, а кредитка с кредитным лимитом позволяет купить за кредитные средства. Главное долг погасить вовремя.
А ещё есть вариант - получать за операции мини-откатик. Смотрите ситуацию: на работе коллега меня попросил пополнить ему мобильный. Я с кредитного лимита сделал это и получил от него наличку. Наличку кидаю на Белую карту (она дебетная) и с неё в Банку. Далее по сроку гашу долг на кредитке, разбивая "копилку". То есть Банку. Итого долг погашен и мелочь накапала.
Мелочь, а приятно.
Sanyok77
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