monobank змінює ставку по залишку коштів на картковому...

yama написав:

закон маркетинга когда продукт выходит на рынок он хороший он лучше всех.... как только продукт завоевывает рынок он скатывается в унылое г_а_в_н_о, ну или становиться таким же как и все остальные, потом появляется новый игрок ...и так можно кочевать от одного чайного бренда к другому ну или от банка к банку ...Я вообще теперь НЕ понимаю( теперь ее для меня нету) только в безопасности на случай грабежа на улице в темном переулке или на случай если сам лопух и тупо потерял ...при 12% на текущем счету это было интересно , теперь не интересно