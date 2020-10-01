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Київміськбуд здав
"пускову п'ятірку" Укрбуду

Київміськбуд здав "пускову п'ятірку" Укрбуду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:32

Київміськбуд здав "пускову п'ятірку" Укрбуду

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про ЖК "Гармонія" - останній комплекс із "пусковий п'ятірки" "Укрбуду", яку добудовував "Київміськбуд".

Дивися повний текст Київміськбуд здав \"пускову п'ятірку\" Укрбуду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:32

Лучше бы Арт Хаус укрбудовский приняли, кормят завтраками
olegbat
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