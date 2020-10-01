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Київміськбуд здав "пускову п'ятірку" Укрбуду
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про ЖК "Гармонія" - останній комплекс із "пусковий п'ятірки" "Укрбуду", яку добудовував "Київміськбуд".
Дивися повний текст Київміськбуд здав \"пускову п'ятірку\" Укрбуду
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:32
Лучше бы Арт Хаус укрбудовский приняли, кормят завтраками
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olegbat
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