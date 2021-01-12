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Зеленський підписав указ про
забезпечення громадян...

Зеленський підписав указ про забезпечення громадян...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:58

Зеленський підписав указ про забезпечення громадян...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення громадян якісними та безпечними соціальними послугами.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про забезпечення громадян якісними та безпечними соцпослугами.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:58

безопасными социальными услугами... Вооооот. А раньше соцуслуги были опасными. Пришел за пенсией - током шарахнуло, обратился за соцпомощью - акулы покусали.
Dear_Sir
 
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