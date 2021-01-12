Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення громадян якісними та безпечними соціальними послугами.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про забезпечення громадян якісними та безпечними соцпослугами.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:58
Зеленський підписав указ про забезпечення громадян...
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Дивися повний текст Зеленський підписав указ про забезпечення громадян якісними та безпечними соцпослугами.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:58
безопасными социальными услугами... Вооооот. А раньше соцуслуги были опасными. Пришел за пенсией - током шарахнуло, обратился за соцпомощью - акулы покусали.
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