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Зеленський запровадив
санкції проти китайських...

Зеленський запровадив санкції проти китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53

Зеленський запровадив санкції проти китайських...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січ".

Дивися повний текст Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів \"Мотор Січ\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:54

Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..
livs375
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