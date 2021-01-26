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Зеленський запровадив санкції проти китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січ".
Дивися повний текст Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів \"Мотор Січ\"
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:54
Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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