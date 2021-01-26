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Зеленський запровадив санкції проти китайських...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січ".
Дивися повний текст Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів \"Мотор Січ\"
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R2
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:54
Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..
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livs375
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02
livs375 написав:
Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..
и тогда не начнут.
не со своих же карманов штрафы платить будут
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Марта
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:39
Понаблюдаем чем это закончится. Я так понимаю Зеленский решил, что он президент США а не Украины
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Igorten
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:48
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allochka171200
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andrein
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:56
Янелох начинает войну с Китаем?
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eduard_k
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:03
а что кто то верит, что санкции ввёл наш зеля???
мы уже давно самостоятельно ничего не решаем.
курачку схавали, т.е бабосы от мвф, то теперь надо подчиняться людям из за океана.
а им на*** не нужен мотор и тем более под управлением китайцев.
они прекрасно понимают, что узкоглазые через год сделали бы конфетку из завода и понеслась волна по стране, что китайцы готовы нам давать немерено бабосов, лишь бы купить ещё чего нибудь, а именно землю. и кстати если бы и покупали, то реально люди получали бы монеты, но не хрен как сейчас от наших ........ инвесторов, за деньги от мвф.
и под концовку самое главное, то 17тыс работников могут собирать свои мешки и идти на биржу труда. или в польшу на сбор клубники готовиться.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:10
Ввел санкции, вводи и абонплату. Україна понад усе!
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ruvex
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:22
Он бы еще Китаю войну объявил, чтобы психиатры уж точно смогли диагноз поставить.
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antey1969
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