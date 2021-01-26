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Зеленський запровадив
санкції проти китайських...

Зеленський запровадив санкції проти китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53

Зеленський запровадив санкції проти китайських...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січ".

Дивися повний текст Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів \"Мотор Січ\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:54

Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02

  livs375 написав:Даёшь каждому нашему инвестору по санкции)))А вообще это какой то Сюр...развалить свой завод в угоду не пойми кому,надеюсь китайцы наняли хороших юристов чтоб стрясти 3 млрд$,может хоть тогда уж кто то начнёт думать головой в нашей стране а не другим местом..

и тогда не начнут.
не со своих же карманов штрафы платить будут
Марта
 
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Понаблюдаем чем это закончится. Я так понимаю Зеленский решил, что он президент США а не Украины :)
Igorten
 
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:lol: :lol: :lol: R2
allochka171200
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:00

Все правильно. Надо декоммунизировать инвестиции китайских товарищей. :)

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andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:56

Янелох начинает войну с Китаем?
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:03

а что кто то верит, что санкции ввёл наш зеля???
мы уже давно самостоятельно ничего не решаем.
курачку схавали, т.е бабосы от мвф, то теперь надо подчиняться людям из за океана.
а им на*** не нужен мотор и тем более под управлением китайцев.
они прекрасно понимают, что узкоглазые через год сделали бы конфетку из завода и понеслась волна по стране, что китайцы готовы нам давать немерено бабосов, лишь бы купить ещё чего нибудь, а именно землю. и кстати если бы и покупали, то реально люди получали бы монеты, но не хрен как сейчас от наших ........ инвесторов, за деньги от мвф.
и под концовку самое главное, то 17тыс работников могут собирать свои мешки и идти на биржу труда. или в польшу на сбор клубники готовиться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:10

Re: Зеленський запровадив санкції проти китайських...

Ввел санкции, вводи и абонплату. Україна понад усе!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:22

Он бы еще Китаю войну объявил, чтобы психиатры уж точно смогли диагноз поставить.
antey1969
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