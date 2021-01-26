Зеленський запровадив санкції проти китайських...

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Ragnar написав:Для комментаторов по поводу того, что Китай будет развивать Мотор Сич - Китай построил собственный завод по производству авиационных двигателей, поэтому им нужны только наши технологии, а Мотор Сич попилят на металлолом (никто в коррупционной стране без нормальных судов и правоохранительных органов вести бизнес не будет - это то, без чего нормальный инвестор не придёт к нам работать). Никто нам не поможет кроме нас самих (все - США, Китай, РФ и т. д. преследуют исключительно собственную выгоду), хватит ждать доброго дядю с баблом - это совковое мышление типа "Партия нам поможет, партия за нас думает". На счет санкций спору нет - весовая категория у нас по сравнению с Китаем не та.
Новый хайп - Заграница нам поможет.
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