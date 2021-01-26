RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський запровадив
санкції проти китайських...

Зеленський запровадив санкції проти китайських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 02:48

  Ragnar написав:Для комментаторов по поводу того, что Китай будет развивать Мотор Сич - Китай построил собственный завод по производству авиационных двигателей, поэтому им нужны только наши технологии, а Мотор Сич попилят на металлолом (никто в коррупционной стране без нормальных судов и правоохранительных органов вести бизнес не будет - это то, без чего нормальный инвестор не придёт к нам работать).
Никто нам не поможет кроме нас самих (все - США, Китай, РФ и т. д. преследуют исключительно собственную выгоду), хватит ждать доброго дядю с баблом - это совковое мышление типа "Партия нам поможет, партия за нас думает".
На счет санкций спору нет - весовая категория у нас по сравнению с Китаем не та.

Новый хайп - Заграница нам поможет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10437
З нами з: 03.11.08
Подякував: 791 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав указ про забезпечення громадян...
R2 » П'ят 29 січ, 2021 16:58
2 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 18:57
Марта
Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній
R2 » П'ят 29 січ, 2021 07:09
1 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 07:09
grig90vic
Зеленський анонсував надходження до України першого... 1, 2
R2 » Вів 26 січ, 2021 11:33
10 785
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 01:49
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.