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Запуск «Доступної іпотеки»
призведе до зростання...

Запуск «Доступної іпотеки» призведе до зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02

Запуск «Доступної іпотеки» призведе до зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск програми «Доступна іпотека» призведе до щорічного зростання іпотечного портфеля на 30%, таким чином витрати бюджету на неї за п'ять років можуть перевищити 5 млрд грн.

Дивися повний текст Запуск «Доступної іпотеки» призведе до зростання іпотечного портфеля на 30% за рік - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02

Где вы деньги возьмете, кто вам их принесет на депозиты?
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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