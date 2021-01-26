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Запуск «Доступної іпотеки» призведе до зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Запуск програми «Доступна іпотека» призведе до щорічного зростання іпотечного портфеля на 30%, таким чином витрати бюджету на неї за п'ять років можуть перевищити 5 млрд грн.
Дивися повний текст Запуск «Доступної іпотеки» призведе до зростання іпотечного портфеля на 30% за рік - Рожкова
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02
Где вы деньги возьмете, кто вам их принесет на депозиты?
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p_a_l
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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