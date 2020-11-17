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МОЗ підвищив норми електромагнітного
випромінювання в 10...

МОЗ підвищив норми електромагнітного випромінювання в 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:17

МОЗ підвищив норми електромагнітного випромінювання в 10...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я видало наказ про підвищення граничних норм електромагнітного випромінювання для радіотехнічного обладнання телекомунікаційних операторів, що дозволить прискорити процес розгортання в Україні високошвидкісного мобільного інтернету/

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:17

ждём роста раковых и других заболеваний...
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