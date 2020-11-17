|
|
МОЗ підвищив норми електромагнітного випромінювання в 10...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я видало наказ про підвищення граничних норм електромагнітного випромінювання для радіотехнічного обладнання телекомунікаційних операторів, що дозволить прискорити процес розгортання в Україні високошвидкісного мобільного інтернету/
Дивися повний текст МОЗ підвищив норми електромагнітного випромінювання в 10 разів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92321
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:17
ждём роста раковых и других заболеваний...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5188
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор