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Рада змінила бюджет-2021 для
забезпечення компенсацій...

Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:09

Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій...

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається виділити на компенсацію витрат населення на електроопалення 1,4 млрд грн.

Дивися повний текст Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій українцям.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:22

Re: Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій...

Нелох, под себя и бюджет можно изменить.
А за ЦО по 40+ грн. м2 не нужно ничего компенсировать?
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