Передбачається виділити на компенсацію витрат населення на електроопалення 1,4 млрд грн.
Дивися повний текст Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій українцям.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:09
Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій українцям.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:22
Re: Рада змінила бюджет-2021 для забезпечення компенсацій...
Нелох, под себя и бюджет можно изменить.
А за ЦО по 40+ грн. м2 не нужно ничего компенсировать?
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