Остання хвиля зростання почалася навесні 2019 року, задовго до пандемії.
Дивися повний текст Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:11
Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?
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Дивися повний текст Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:12
Шо по платине? Были времена, шла в ногу с голой, а сейчас почти в 2 раза дешевле.
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