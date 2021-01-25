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Михайло Федоров: ціни на
золото. Буде тільки дорожчати?

Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:11

Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?

Пропонуємо до обговорення:
Остання хвиля зростання почалася навесні 2019 року, задовго до пандемії.

Дивися повний текст Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:12

Шо по платине? Были времена, шла в ногу с голой, а сейчас почти в 2 раза дешевле.
summacut
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