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В Мінсоцполітики пояснили,
чи отримають пенсії...

В Мінсоцполітики пояснили, чи отримають пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:15

В Мінсоцполітики пояснили, чи отримають пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір розповів, чи мають можливість українські заробітчани отримати пенсії, якщо вони працювали в інших країнах.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, чи отримають пенсії українські заробітчани.
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