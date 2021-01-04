У Київраді підтримали питання розширення аеропорту “Київ” у мікрорайоні “Жуляни”.
Дивися повний текст Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:36
Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:36
Интересно, куда они его собираются расширять, там же везде впритык застройка.
Разве в сторону Совок на несколько сот метров.
Как же застройщики это прогавили? )))
Будут демонстрации?
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