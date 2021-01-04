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Аеропорт “Жуляни” у
столиці вирішили розширити

Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:36

Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити

Пропонуємо до обговорення:
У Київраді підтримали питання розширення аеропорту “Київ” у мікрорайоні “Жуляни”.

Дивися повний текст Аеропорт “Жуляни” у столиці вирішили розширити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:36

Интересно, куда они его собираются расширять, там же везде впритык застройка.
Разве в сторону Совок на несколько сот метров.
Как же застройщики это прогавили? )))
Будут демонстрации?
unicdima
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