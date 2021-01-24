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У Києві побудують сучасні
підземні паркінги (локації)

У Києві побудують сучасні підземні паркінги (локації)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:42

У Києві побудують сучасні підземні паркінги (локації)

Пропонуємо до обговорення:
Нові підземні та багаторівневі паркінги збудують у різних куточках міста протягом найближчих 7-ми років. Принаймні такі плани задекларовані у проєкті Генерального плану міста.

Дивися повний текст У Києві побудують сучасні підземні паркінги (локації).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:42

В СССР были пятилетки, а тут семилетка, ну и правильно, чего спешить. ))
unicdima
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