НАК "Нафтогаз України" оголосила про намір закупити природний газ для поставок в Україну через інтерконектори з ЄС, використавши 80,4 млн євро, залучені від ЄБРР.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:41
"Нафтогаз" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР.
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:41
А где же сверхприбыль с этого отопительного сезона?Продают в 3раза дороже,чем закупили и опять кредит.Страна "магов и фокусников".
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