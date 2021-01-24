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"Нафтогаз" планує закупити газ
із Євросоюзу за кошти ЄБРР

"Нафтогаз" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:41

"Нафтогаз" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" оголосила про намір закупити природний газ для поставок в Україну через інтерконектори з ЄС, використавши 80,4 млн євро, залучені від ЄБРР.

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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:41

А где же сверхприбыль с этого отопительного сезона?Продают в 3раза дороже,чем закупили и опять кредит.Страна "магов и фокусников".
sena_2008atp
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