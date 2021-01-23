Щоб підрахувати скільки потрібно збирати на квартиру українцю та поляку, експерти взяли до уваги дані по вартості житла та зарплати.
Дивися повний текст Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк (інфографіка).
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Додано: Суб 30 січ, 2021 10:42
Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк (інфографіка).
Додано: Суб 30 січ, 2021 10:44
Re: Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк...
долярчик быстрее поляка купит 5 квартир а потом будет ломать голову зачем они ему.
верю в евро... по 1,4
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