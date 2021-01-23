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Хто швидше назбирає на житло
— українець чи поляк...

Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 10:42

Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб підрахувати скільки потрібно збирати на квартиру українцю та поляку, експерти взяли до уваги дані по вартості житла та зарплати.

Дивися повний текст Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 10:42

За 1 среднюю левую зарплату Украинец обгонит поляка в 2 раза
sensei
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 10:44

Re: Хто швидше назбирає на житло — українець чи поляк...

долярчик быстрее поляка купит 5 квартир а потом будет ломать голову зачем они ему.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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