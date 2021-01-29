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ТОП-5 популярних шахрайських
схем в Україні (інфографіка)

ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 12:25

ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кожен громадянин України хоча б раз у житті стикався з шахрайством.

Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 12:25

Неверно!
Самое большое мошенничество - этот Роттердам+, цена на на украинский газ, госзакупки, строительство дорог, цена на электричество в 2 раза выше, чем в Швеции, наблюдательные советы в Укрзализныце, Укрпоште и тд. Долго всё перечислять.
А приведенное в статье - просто деццкий сад какой то. Юмористы, блин....
finuser382
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