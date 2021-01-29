Кожен громадянин України хоча б раз у житті стикався з шахрайством.
Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
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Додано: Суб 30 січ, 2021 12:25
ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
Додано: Суб 30 січ, 2021 12:25
Неверно!
Самое большое мошенничество - этот Роттердам+, цена на на украинский газ, госзакупки, строительство дорог, цена на электричество в 2 раза выше, чем в Швеции, наблюдательные советы в Укрзализныце, Укрпоште и тд. Долго всё перечислять.
А приведенное в статье - просто деццкий сад какой то. Юмористы, блин....
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