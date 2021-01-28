Сьогодні, 29 січня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3952.
Дивися повний текст Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників держкомпаній.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 січ, 2021 12:49
Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників держкомпаній.
Додано: Суб 30 січ, 2021 12:49
К второму чтению надо дополнить законопроект об уголовной ответственности тех ,кто утверждал уставы этих госкомпаний,когда наблюдательный совет назначал себе выплаты в неограниченных размерах!
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|