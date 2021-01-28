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Рада хоче розсекретити мільйонні
зарплати керівників...

Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 12:49

Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 29 січня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3952.

Дивися повний текст Рада хоче розсекретити мільйонні зарплати керівників держкомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 12:49

К второму чтению надо дополнить законопроект об уголовной ответственности тех ,кто утверждал уставы этих госкомпаний,когда наблюдательный совет назначал себе выплаты в неограниченных размерах!
borzol
 
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