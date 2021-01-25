Представники націоналістичної партії “Конфедерація” в польському Сеймі хочуть скасувати пенсії для українців, котрі працюють у Польщі.
Дивися повний текст У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 12:55
У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців
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Дивися повний текст У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців.
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