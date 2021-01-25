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У Польщі хочуть скасувати
пенсії для українців

У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 12:55

У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців

Пропонуємо до обговорення:
Представники націоналістичної партії “Конфедерація” в польському Сеймі хочуть скасувати пенсії для українців, котрі працюють у Польщі.

Дивися повний текст У Польщі хочуть скасувати пенсії для українців.
R2
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