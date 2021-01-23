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Розмір пенсій до 2030 року
скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР

Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 15:58

Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР

Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза через зростання демографічної кризи.

Дивися повний текст Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 15:59

А может нам надо заставить олигархов платить налоги для начала?
alex7gk
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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