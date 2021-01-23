|
|
|
Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 січ, 2021 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза через зростання демографічної кризи.
Дивися повний текст Розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза — НКЦПФР
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92331
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 30 січ, 2021 15:59
А может нам надо заставить олигархов платить налоги для начала?
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|