Станом на кінець грудня 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 73 млрд грн.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку 73 мільярди — Держстат.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 17:10
Українці заборгували за комуналку 73 мільярди — Держстат
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Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку 73 мільярди — Держстат.
Додано: Суб 30 січ, 2021 17:11
Молодцы! Хоть что-то правильное украинцы ещё могут делать, а не только на проплаченные госперевороты за 100 грн ходить.
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