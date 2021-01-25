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Українці заборгували за
комуналку 73 мільярди — Держстат

Українці заборгували за комуналку 73 мільярди — Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 17:10

Українці заборгували за комуналку 73 мільярди — Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець грудня 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 73 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 17:11

Молодцы! Хоть что-то правильное украинцы ещё могут делать, а не только на проплаченные госперевороты за 100 грн ходить.
finuser382
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