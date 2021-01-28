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З 2022 року планують зробити
обов'язковим техогляд...

З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 17:11

З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Вводити його будуть поступово.

Дивися повний текст З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд автотранспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 17:14

Как только протягивается коррупционное решение сразу вспоминают обязательства по ассоциации с ЕС,а обязательства взятые по устранению коррупции уже 6 лет не выполняются-это как?Может нужно расставить приоритеты по выполнению обязательств.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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