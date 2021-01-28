В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Вводити його будуть поступово.
Дивися повний текст З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд автотранспорту.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 17:11
З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2022 року планують зробити обов'язковим техогляд автотранспорту.
Додано: Суб 30 січ, 2021 17:14
Как только протягивается коррупционное решение сразу вспоминают обязательства по ассоциации с ЕС,а обязательства взятые по устранению коррупции уже 6 лет не выполняются-это как?Может нужно расставить приоритеты по выполнению обязательств.
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