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Середня зарплата українців
за рік зросла майже на 2...

Середня зарплата українців за рік зросла майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 18:10

Середня зарплата українців за рік зросла майже на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата у грудні 2020 року склала 14 179 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата українців за рік зросла майже на 2 тисячі гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 18:10

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