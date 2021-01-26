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У ПФУ кажуть, у січні підвищили
пенсії для 2,3 млн людей

У ПФУ кажуть, у січні підвищили пенсії для 2,3 млн людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 20:44

У ПФУ кажуть, у січні підвищили пенсії для 2,3 млн людей

Пропонуємо до обговорення:
З початку нового року в Україні відбувся перерахунок виплат для непрацюючих пенсіонерів

Дивися повний текст У ПФУ кажуть, у січні підвищили пенсії для 2,3 млн людей.
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