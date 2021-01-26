|
|
|
У ПФУ кажуть, у січні підвищили пенсії для 2,3 млн людей
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 січ, 2021 20:44
Пропонуємо до обговорення:
З початку нового року в Україні відбувся перерахунок виплат для непрацюючих пенсіонерів
Дивися повний текст У ПФУ кажуть, у січні підвищили пенсії для 2,3 млн людей
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92335
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|281
|
Суб 30 січ, 2021 17:52
p_a_l
|
|0
|79
|
П'ят 29 січ, 2021 22:15
R2
|
|1
|196
|
Вів 26 січ, 2021 23:53
agcsc
|