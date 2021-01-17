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У яких випадках дозволяється
примусова евакуація автомобіля

У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 22:48

У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Багато водіїв стикались із примусовою евакуацією належних їм автомобілів через порушення правил паркування.

Дивися повний текст У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля.
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