Багато водіїв стикались із примусовою евакуацією належних їм автомобілів через порушення правил паркування.
Дивися повний текст У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 січ, 2021 22:48
У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких випадках дозволяється примусова евакуація автомобіля.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|