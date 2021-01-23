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Через 10 років після запуску
ринку землі її вартість...

Через 10 років після запуску ринку землі її вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 07:37

Через 10 років після запуску ринку землі її вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітична платформа EasyBusiness вважає, що через 10 років після запуску ринку землі її вартість досягне 4-4,5 тис. доларів за 1 га.

Дивися повний текст Через 10 років після запуску ринку землі її вартість може зрости до $4-4,5 тис. за 1 га, — EasyBusiness.
R2
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