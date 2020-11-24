У київських новобудовах встановлюються лічильники води з дистанційною передачею даних.
Дивися повний текст Переваги лічильників дистанційної передачі показників використання води.
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Додано: Нед 31 січ, 2021 09:15
Переваги лічильників дистанційної передачі показників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переваги лічильників дистанційної передачі показників використання води.
Додано: Нед 31 січ, 2021 09:15
Зато есть один огромнейший минус. Магниты не положишь. Нашим людям это не подойдет.
Потребляю холодную воду 12-15 кубов на троих. И это все по чесноку, без магнитов.
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