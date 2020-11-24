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Переваги лічильників дистанційної
передачі показників...

Переваги лічильників дистанційної передачі показників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 09:15

Переваги лічильників дистанційної передачі показників...

Пропонуємо до обговорення:
У київських новобудовах встановлюються лічильники води з дистанційною передачею даних.

Дивися повний текст Переваги лічильників дистанційної передачі показників використання води.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 09:15

Зато есть один огромнейший минус. Магниты не положишь. Нашим людям это не подойдет.
Потребляю холодную воду 12-15 кубов на троих. И это все по чесноку, без магнитов.
p_a_l
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