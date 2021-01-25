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Українці заплатять за новими
тарифами на газ: у кого...

Українці заплатять за новими тарифами на газ: у кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 09:32

Українці заплатять за новими тарифами на газ: у кого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 лютого знижено тариф на газ. Якщо зараз ціна доходить до понад 9 грн за кубометр, то з наступного місяця всі платитимуть по 6,99 грн за куб.

Дивися повний текст Українці заплатять за новими тарифами на газ: у кого суми зміняться на 1 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 09:32

По новым тарифам украинцы заплатят только с марта.
sena_2008atp
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