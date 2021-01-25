|
|
|
Українці заплатять за новими тарифами на газ: у кого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 січ, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 лютого знижено тариф на газ. Якщо зараз ціна доходить до понад 9 грн за кубометр, то з наступного місяця всі платитимуть по 6,99 грн за куб.
Дивися повний текст Українці заплатять за новими тарифами на газ: у кого суми зміняться на 1 тис. грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92334
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 січ, 2021 09:32
По новым тарифам украинцы заплатят только с марта.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2228
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|79
|
Суб 30 січ, 2021 17:10
R2
|
|47
|4817
|
Пон 25 січ, 2021 23:16
Bobua
|
|1
|136
|
|