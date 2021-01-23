Про це свідчать дані "European Construction Industry Federation".
Дивися повний текст Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення (інфографіка).
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Додано: Нед 31 січ, 2021 13:17
Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення (інфографіка).
Додано: Нед 31 січ, 2021 13:17
Ага, ща. Для начала хотя бы сделайте беспрепятственное перемещение граждан. А то они бедные по домам, как мыши сидят. И да, совсем забыл - дома дистанционно не строятся.
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