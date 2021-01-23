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Прогноз на 2021 рік: будівельна
галузь почне відновлення...

Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 13:17

Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані "European Construction Industry Federation".

Дивися повний текст Прогноз на 2021 рік: будівельна галузь почне відновлення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 13:17

Ага, ща. Для начала хотя бы сделайте беспрепятственное перемещение граждан. А то они бедные по домам, как мыши сидят. И да, совсем забыл - дома дистанционно не строятся.
gorobezus
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