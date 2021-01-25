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Пенсія військовослужбовця:
чому суд може відмовити у...

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 19:07

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у...

Пропонуємо до обговорення:
При обґрунтуванні своєї позиції Верховний Суд виходив з такого.

Дивися повний текст Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у перерахунку.
R2
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