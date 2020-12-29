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Земельний податок для
фізосіб: що треба знати

Земельний податок для фізосіб: що треба знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 20:04

Земельний податок для фізосіб: що треба знати

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст на сторінці Facebook.

Дивися повний текст Земельний податок для фізосіб: що треба знати.
R2
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