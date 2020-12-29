Про це пише Мінюст на сторінці Facebook.
Дивися повний текст Земельний податок для фізосіб: що треба знати.
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Додано: Нед 31 січ, 2021 20:04
Земельний податок для фізосіб: що треба знати
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Дивися повний текст Земельний податок для фізосіб: що треба знати.
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