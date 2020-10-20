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Як шахраї «розводять»
продавців на OLX (схема)

Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 21:11

Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема)

Пропонуємо до обговорення:
В онлайн-шопінгу дуже поширене шахрайство.

Дивися повний текст Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 21:11

так и не понял, кем "подрабатывает скриншот"... С украинского что ли переводили?
kolodka_eduard
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