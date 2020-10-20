В онлайн-шопінгу дуже поширене шахрайство.
Дивися повний текст Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема).
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Додано: Нед 31 січ, 2021 21:11
Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як шахраї «розводять» продавців на OLX (схема).
Додано: Нед 31 січ, 2021 21:11
так и не понял, кем "подрабатывает скриншот"... С украинского что ли переводили?
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