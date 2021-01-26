Хто думає, що після щеплення проти коронавірусу може поводитися, як і раніше, той помиляється.
Дивися повний текст Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших.
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Додано: Нед 31 січ, 2021 22:47
Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших
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Дивися повний текст Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших.
Додано: Нед 31 січ, 2021 22:47
Институт Роберта Коха приводит данные для Германии. Эффективность вакцины от гриппа сезона 2019/2020 оценивается в 61-73 процентов, в зависимости от того, о каком штамме вируса идет речь. Зато у вакцины против гриппа в сезоне 2017/2018 был показатель эффективности только 15%.
значит ли это что три прививки от гриппа дадут близкий к 100% результат ?
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