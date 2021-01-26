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Чи можуть щеплені від
COVID-19 заразити інших

Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 22:47

Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших

Пропонуємо до обговорення:
Хто думає, що після щеплення проти коронавірусу може поводитися, як і раніше, той помиляється.

Дивися повний текст Чи можуть щеплені від COVID-19 заразити інших.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 22:47

Институт Роберта Коха приводит данные для Германии. Эффективность вакцины от гриппа сезона 2019/2020 оценивается в 61-73 процентов, в зависимости от того, о каком штамме вируса идет речь. Зато у вакцины против гриппа в сезоне 2017/2018 был показатель эффективности только 15%.

значит ли это что три прививки от гриппа дадут близкий к 100% результат ?
yama
 
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