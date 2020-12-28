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Названо найкращі авто з
великим кліренсом і малою...

Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 08:33

Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою...

Пропонуємо до обговорення:
Як пише Аuto topik, найчастіше високим кліренсом відрізняються джипи, кросовери і “паркетники”.

Дивися повний текст Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою витратою пального.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 08:33

Автор, зовсім не робирається в авто. Калібер зовсім не "внєдорожнік". А венза не кросовер. Повна туфта...
serg2503k
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