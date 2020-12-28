Як пише Аuto topik, найчастіше високим кліренсом відрізняються джипи, кросовери і “паркетники”.
Дивися повний текст Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою витратою пального.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 08:33
Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращі авто з великим кліренсом і малою витратою пального.
Додано: Пон 01 лют, 2021 08:33
Автор, зовсім не робирається в авто. Калібер зовсім не "внєдорожнік". А венза не кросовер. Повна туфта...
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