Уряд ставить завдання до 2030 року вийти за середніми зарплатами в Україні на рівень Польщі чи Словаччини.
Дивися повний текст Українцям пообіцяли зарплати \"як у Польщі чи Словаччині\" до 2030 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лют, 2021 10:23
Українцям пообіцяли зарплати "як у Польщі чи Словаччині"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пообіцяли зарплати \"як у Польщі чи Словаччині\" до 2030 року.
Додано: Пон 01 лют, 2021 10:23
Да уж 150 тыс., как говорит мой товарищ работающий в Польше, "я шо дурний". Разве что взять и опять же уехать.
Додано: Пон 01 лют, 2021 10:36
Небольшая девальвация на 1-2грн в год благополучно весь рост нивелирует.
Додано: Пон 01 лют, 2021 10:40
Re: Українцям пообіцяли зарплати
это намек что к 2030 все будут работать в Польше и Словакии.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|