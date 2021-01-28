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Українцям пообіцяли зарплати
"як у Польщі чи Словаччині"...

Українцям пообіцяли зарплати "як у Польщі чи Словаччині"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:23

Українцям пообіцяли зарплати "як у Польщі чи Словаччині"...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ставить завдання до 2030 року вийти за середніми зарплатами в Україні на рівень Польщі чи Словаччини.

Дивися повний текст Українцям пообіцяли зарплати \"як у Польщі чи Словаччині\" до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:23

Это что же они с бедными поляками сделать собрались?
gorobezus
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:23

Да уж 150 тыс., как говорит мой товарищ работающий в Польше, "я шо дурний". Разве что взять и опять же уехать.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:36

Небольшая девальвация на 1-2грн в год благополучно весь рост нивелирует.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:39

Правильно, у нас будут в 2030 году ЗП как в Польше сейчас))
bogomaz220569
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 10:40

Re: Українцям пообіцяли зарплати

это намек что к 2030 все будут работать в Польше и Словакии.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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